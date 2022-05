गौतम गंभीर ने जेंटलमैन गेम को किया शर्मसार! गाली देते कैमरे में हुए कैद, VIDEO वायरल

नई दिल्ली. लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के 45वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी दावेदारी को मजबूत कर लिया है. केएल राहुल की कप्तानी वाली सुपर जायंट्स ने मौजूदा सीजन में खेले अपने 10 मैचों में से 7 में जीत दर्ज कर 14 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. इस मुकाबले के आखिरी क्षणों में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटॉर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए. वह अपशब्द कहते हुए कैमरे में कैद हो गए. गंभीर का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 22 रन की जरूरत थी. दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव और अक्षर पटेल क्रीज पर मौजूद थे. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मैच का आखिरी ओवर मार्कस स्टोयनिस लेकर आए. स्टोयनिस के ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप ने छक्का जड़ दिया. दूसरी गेंद वाइड हो गई. अगली गेंद पर कुलदीप ने दौड़कर एक रन लिया. फिर अगली तीन गेंदों पर कोई रन नहीं बना. आखिरी गेंद पर अक्षर ने छक्का जड़ा लेकिन वह जीत के लिए नाकाफी था. अपनी टीम की जीत के बार गंभीर इतने एग्रेसिव हो गए कि उनके मुंह से अपशब्द निकल गए.

Nothing better sight than watching Gautam Gambhir’s aggression

Missing his batting pic.twitter.com/fRUkoQr1J2

— Mahima (@im_mahima) May 1, 2022