Video: दिल्ली की शर्मनाक हार, मैच के बाद कोहली और गांगुली आ गए आमने-सामने, कैमरे में कैद सबकुछ, वीडियो वायरल

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हाल बद से बदतर होता जा रहा है. लगातार 5 मैच खेलने के बाद टीम अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने दिल्ली की टीम के खिलाफ शनिवार को एकतरफा जीत दर्ज की. मैच के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने वाले देखते ही रह गए. पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच की कड़वाहट सबके सामने आ गई.

इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को डबल हेडर के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों हार का सामना करना पड़ा. टीम की यह इस सीजन लगातार 5वीं हार है. टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. विराट कोहली की दमदार फिफ्टी की बदौलत बैंगलोर की टीम ने 6 विकेट पर 174 रन का स्कोर खड़ा किया. दिल्ली के बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए घुटने टेक दिए और 98 रन पर 7 विकेट गंवाने वाली टीम 9 विकेट पर 151 रन पर बड़ी मुश्किल से पहुंची.

विराट और गांगुली का वीडियो वायरल

दिल्ली और बैंगलोर के बीच हुए मुकाबले के खत्म होने के बाद का एक वीडियो सामने आया है. मैच के बाद जब दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तब कुछ ऐसा दिखा जो शायद खेल भावना से लिए सही नहीं.

