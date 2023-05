VIDEO : हार्दिक के मैच विनर खिलाड़ी का बदला नाम, जादुई स्पिनर ने किया खुलासा, नए नाम के पीछे है मजेदार वजह

नई दिल्‍ली. गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेट से रौंद दिया. गुजरात की कसी हुई गेंदबाजी के आगे राजस्‍थान की पूरी टीम महज 118 रन पर ढेर हो गई. राशिद खान और नूर अहमद की जोड़ी ने राजस्थान के बैटर का क्रीज पर टिकना मुश्किल कर दिया. राशिद खान ने 4 ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट, जबकि नूर अहमद ने 3 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए. अफगानिस्‍तान के इन दोनों बॉलर्स का मैच के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राशिद खान को नूर अहमद एक खास नाम से बुलाते हैं.

वीडियो में राशिद खान के साथ नूर अहमद बातचीत करते दिख रहे हैं. इस दौरान वह कहते हैं, मुझे यहां बहुत मजा आ रहा है. मैं इस स्तर पर खेलने के लिए बहुत आभारी हूं, आईपीएल एक बड़ा मंच है. खासकर जब मेरे पास राशिद खान हैं. वो मेरे गूगल खान हैं. नूर अहमद बताते हैं, मैं राशिद खान को गूगल खान इसलिए कहता हूं, क्‍योंकि उनके पास मेरे सभी सवालों के जवाब होते हैं.

From making the most out of the opportunity to play in IPL to executing bowling to perfection 😎

On the mic with Spin Twins @rashidkhan_19 & Noor Ahmad post @gujarat_titans‘ resounding win in Jaipur 👌🏻👌🏻

Full Interview 🎥🔽 #TATAIPL | #RRvGT https://t.co/3MZm30VfjJ pic.twitter.com/mR9Cn0cKaQ

— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2023