VIDEO: फील्डर ने कराई पाकिस्तान की फजीहत... बाबर आजम एंड कंपनी के फील्डिंग की लोग उड़ा रहे खिल्ली

नई दिल्ली. बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Tour of New Zealand) इस समय न्यूजीलैंड में टी20 ट्राई सीरीज खेल रही है. इस सीरीज में मेजबान टीम के अलावा तीसरी टीम बांग्लादेश की है. पाकिस्तान ने सीरीज का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है. शुरुआती दोनों मैच जीतकर पाकिस्तान की टीम प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम की खिल्ली उड़ाई जा रही है. इसकी वजह हारिस रऊफ (Haris Rauf) हैं, जिनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है.

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सीरीज के दूसरे मैच में आमने सामने थीं. न्यूजीलैंड की पारी के 10वें ओवर में शादाब खान (Shadab Khan) की गेंद पर डेवोन कॉनवे (Devon Conway) ने लॉन्ग ऑन की ओर एक बड़ा शॉट खेला. हारिस रऊफ वहीं बाउंड्री के नजदीक फील्डिंग कर रहे थे. उन्होंने गेंद को कैच तो लपक लिया, लेकिन इस दौरान उनका एक पैर बाउंड्री के बाहर चला गया. रऊफ को जब तक इसका अहसास होता, तब तक काफी देर हो चुकी थी. कॉनवे के खाते में छह रन जुड़ गए. पाकिस्तानी फील्डर की इस गलती को देख साथी खिलाड़ी सहित कॉमेंटेटर भी हैरान थे.

Haris Rauf catches that one out of the boundary line. pic.twitter.com/tSxhyGZHBW

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 8, 2022