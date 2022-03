हर्षा भोगले के साथ आखिर हुआ क्या? इंटरव्यू के दौरान अचानक कैमरे से गायब कैसे हो गए, जानिए पूरी डिटेल

नई दिल्ली. मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता कि वह आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 15वें सीजन के को लेकर स्पोर्ट्सवॉक इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन कर रहे होते हैं. इसी दौरान वह एक सवाल का जवाब दे रहे होते हैं कि अचानक वह कैमरे से हट जाते हैं. उनका फोन नीचे गिर जाता है और उनकी फोटे धुंधली दिखाई देने लगती है. वीडियो को देखकर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं.

हर्षा का जब फोन नीचे गिरा , तब उनकी आवाज सुनाई दे रही होती हैं. वह पूछते हैं कि क्या हुआ. कौन है. कहां से आ गए. ऐसा लगा जैसे कि हर्षा भोगले के घर में अचानक कोई घुस आया हो. यह सब देखकर इंटरव्यू कर रहा शख्स भी घबरा जाता है और उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है. वह पूछने लगता है हर्षा सर, क्या आप ठीक हैं? लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता है.’

What just happened? Is @bhogleharsha okay???

बाद में हर्षा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘ मैं ठीक हूं. माफी चाहूंगा आप लोग मेरी वजह से चिंतित हुए. मेरे लिए प्यार और चिंता दिखाने के लिए आप सभी का धन्यवाद. यह तो इतना वायरल हो गया, जितना मैंने सोचा तक नहीं था. यह भी सीखने वाली बात है. इसका मकसद कुछ और था. माफ कीजिए. खुश रहिए.’

I am fine. Sorry to have got a lot of you worried. Thank you for the love and concern. It became more viral than I anticipated. That too is a learning. It was meant to lead to something else. Sorry. And cheers.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 24, 2022