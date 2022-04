VIDEO: पाकिस्तानी पेसर ने बुलेट की रफ्तार से फेंकी 'यॉर्कर'... इंग्लैंड में तोड़ा स्टंप, लगाया विकेटों का 'सिक्सर'

नई दिल्ली. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली की काउंटी चैंपियनशिप (County Championship) में ड्रीम शुरुआत हुई है. इस तूफानी गेंदबाज ने अपनी परफेक्ट यॉर्कर से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. हसन अली इंग्लैंड में काउंटी के डिविजन वन गेम में लंकाशायर की ओर से खेल रहे हैं. ग्लूस्टरशायर के खिलाफ मुकाबले के तीसरे दिन उन्होंने अनुभवी पेसर जेम्स एंडरसन के साथ नई गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर से मिडिल स्टंप ही तोड़ डाला, जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है.

दरअसल, हसन अली (Hasan Ali) ने पारी के 25वें ओवर की आखिरी गेंद स्टंप्स के नजदीक से फेंकी. क्रीज पर थे विकेटकीपर बल्लेबाज जेम्स ब्रेसी (James Bracey). ग्लूस्टरशायर के विकेटकीपर ने इस हसन के यॉर्कर को रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश की लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके. गेंद सीधे विकेटों में समा गई. गेंद की गति इतनी तेज थी कि मिडिल स्टंप दो टुकड़ों में बंट गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

What a ball from Hasan Ali, middle stump is broken. pic.twitter.com/Ucd5ceHsDq

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 23, 2022