नई दिल्ली. क्रिकेट मैच के दौरान कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जब मुकाबले को रोकना पड़ता है. श्रीलंका में खेली जा रही लंका प्रीमियर लीग के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल लाइव मैच के दौरान जब सारे खिलाड़ी मैच में व्यस्त थे तभी अचानक एक खतरनाक सांप ने दस्तक दी और मैदान पर खिलाड़ियों को हैरान कर एक तरफ धकेल दिया. अंपायर ने सांप को भगाया और तब जाकर मैच दोबारा शुरू हुआ.

श्रीलंका की टी20 लीग लंका प्रीमियर लीग का आगाज 30 जुलाई रविवार को हुआ. टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला गॉल टाइटंस और दांबुला ओरा के बीच खेला जा रहा था तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को कुछ मिनट के लिए हैरान परेशान कर दिया. लंका प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गॉल टाइटंस ने 5 विकेट पर 180 रन का स्कोर बनाया. दांबुला की टीम भी इसी स्कोर पर आकर रुकी और मैच का फैसला सुपर ओवर के जरिए किया गया. टाइटंस ने एलिमिनेटर ओवर में इस मैच को जीतकर आगाज किया.

मैच के दौरान सांप की एंट्री

गॉल से मिले 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दांबुला की टीम जब बल्लेबाजी कर रही तब चौथे ओवर के बाद मैदान पर सांप ने एंट्री मारी. स्कोर 2 विकेट पर 27 रन था, धनंजय 4 और कुसल परेरा 20 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. अगला ओवर करने बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पहुंचे और उनका ध्यान मैदान पर रेंगते सांप की तरफ गया. उन्होंने बल्लेबाज को दिखाया और फिर अंपायर को भी इसके बारे में जानकारी दी गई.

We could only capture this moment due to our world-class !#LPL2023onFanCode #LPL pic.twitter.com/lhMWZKyVfy

— FanCode (@FanCode) July 31, 2023