नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान (Imran Khan) ने भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और बाबर आजम (Babar Azam) को एक ही क्लास का खिलाड़ी बताया है. इमरान के मुताबिक बाबर भविष्य में विराट से भी आगे निकल सकते हैं. बाबर और विराट मॉडर्न क्रिकेट में बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार हैं. दोनों इंटरनेशनल स्टेज पर लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं. दोनों की तुलना को लेकर हमेशा बहस होती है. पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि बाबर आजम जिस तरह से मौजूदा समय में खेल रहे हैं उससे वह भविष्य में विराट से भी ज्यादा उपलब्धि हासिल करेंगे.

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर इमरान खान से जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि बाबर आजम और विराट कोहली की तुलना में आप क्या कहेंगे? इसपर इमरान ने कहा, ‘ मैंने उनको हाल में देखा नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि दोनों एक ही क्लास के खिलाड़ी हैं. मुझे तो उसकी (बाबर) की क्लास अच्छी लगती है. बल्कि ये उससे (विराट) से भी आगे जा सकता है. जो मैंने देखा है, मैंने एक साल क्रिकेट नहीं देखा है.’

EXCLUSIVE INTERVIEW — PTI Chairman Imran Khan talks about Babar Azam, Virat Kohli and his love for test cricket. pic.twitter.com/7VdPX7BYnO

— Arfa Feroz Zake (@ArfaSays_) June 12, 2023