VIDEO: सर मेरी तो बॉलिंग ही नहीं आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अक्षर ने की रोहित की शिकायत

नई दिल्‍ली. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिल्ली टेस्ट में 6 विकेट से हराकर 4 टेस्‍ट मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. 3 दिन में खत्‍म हुए मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने 10 और आर अश्विन ने 6 विकेट लिए. टीम के तीसरे स्पिनर अक्षर पटेल को मैच में सिर्फ 13 ओवर ही फेंकने को मिले. उन्‍होंने रवींद्र जडेजा से इसकी शिकायत भी की.

मैच खत्‍म होने के बाद अक्षर पटेल ने रवींद्र जडेजा का इंटरव्‍यू लिया. बीसीसीआई टीवी पर अक्षर कहते हैं, आज हमारे साथ सर रवींद्र जडेजा हैं. ऐसा लग रहा है कि मुझे ही खुद का चहल टीवी चालू करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ही माइक पकड़ा रहे हैं. वह जडेजा से पूछते हैं, सर मेरी तो बॉलिंग आ नहीं रही है. अक्षर को बॉलिंग नहीं देना है, इसलिए आप इतनी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हो क्‍या? आप 6 महीने ब्रेक पर थे तो क्या उस टाइम घर पर रहकर यही सोच रहे थे कि जाते ही सब वसूल करना है.

