Video: वाशिंगटन सुंदर ने गेंद डालने के बाद लगाई कई मीटर की छलांग, एक हाथ से पकड़ा गजब कैच

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज रांची मुकाबले के साथ हुआ. टीम इंडिया यहां अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना खेलने उतरी. टीम की कमान संभाल रहे हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. मैच में पहले गेंदबाजी करते हुए शुरुआती ओवर तक भुलाने वाले थे लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में दो विकेट चटकाते हुए माहौल बदल दिया. अपनी ही गेंद पर उन्होंने एक ऐसा कैच लपका जो हैरान करने वाला था.

वनडे सीरीज में धमाकेदार खेल दिखाने के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में उतरी. टॉस हारने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने जबरदस्त शुरुआत की. एलन फिन ने तूफानी अंदाज में खेल दिखाते हुए 23 गेंद पर 35 रन जड़ दिए यहां कप्तान हार्दिक पंड्या ने वाशिंगटन सुंदर की तरफ रुख किया. पहले ओवर में 3 रन देने के बाद दूसरा ओवर करते हुए उन्होंने 1 विकेट चटकाए और मैच एकदम के पलट गया.

WHAT. A. CATCH 🔥🔥@Sundarwashi5 dives to his right and takes a stunning catch off his own bowling 😎#TeamIndia | #INDvNZ

