Video: वर्ल्ड कप मैच से पहले भारत और पाकिस्तान की कप्तान ने मिलकर किया भांगड़ा स्टेप, मजेदार वीडियो आया सामने

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच आईसीसी के मंच पर ही मुकाबले खेले जाते हैं. ये दोनों टीमों एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय सीरीज में नहीं खेलती हैं. टीम इंडिया आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है. इस मैच से पहले भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान बिस्माह मारूफ का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में दोनों ही मैच की टेंशन भुलाकर मस्ती करती नजर आ रहीं हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच जब कभी भी कोई मुकाबला होता है फैंस की नजरें गड़ जाती है. आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में 12 फरवरी की शाम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. रविवार को होने वाले इस मैच को सुपर संडे मुकाबला कहा जा रहा है. भारत और पाकिस्तान की टीमों इस मैच के साथ अपन टी20 वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करने जा रही है. दोनों टीमों को 10 टीमों की इस टूर्नामेंट में ग्रुप बी में रखा गया है. भारत और पाकिस्तान के अलावा ग्रुप में आयरलैंड, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें हैं.

Tonight | 6:00 PM | Star Sports & Disney+Hotstar

