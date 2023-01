Video: गौतम गंभीर ने लाइव शो में एंकर को कुर्सी से नीचे बैठने पर किया मजबूर, वीडियो वायरल

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं. अपने बेबाक बयान से आलोचना का शिकार होने वाले इस धुरंधर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं.

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने तीसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और विराट कोहली की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट पर 390 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके बाद मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका की टीम को महज 73 रन पर ढेर कर दिया. 317 रन से जीत हासिल कर भारत ने वनडे में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

एंकर घुटनों पर बैठने को मजबूर

इस मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने भारत की पारी देखकर एक भविष्यवाणी की थी. वो ये थी कि टीम इंडिया इस मैच में कम से कम 300 रन से जरूर जीत हासिल करेगी. कमाल की बात ये कि भारतीय टीम ने 317 रन से जीत दर्ज की और इसी बात पर एंकर को घुटने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा. शो को होस्ट करने वाले जतिन सप्रू गंभीर के आगे नतमस्तक हो गए.

Star Sports anchor bow down to Gautam Gambhir – Because Gautam Gambhir predicts India will win this match by 300+ runs and India won by 317 runs. #IndvsSL pic.twitter.com/uK7q7q7o8r

— Faiz Fazel (@theFaizFazel) January 15, 2023