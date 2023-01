VIDEO: शॉट रोकने में टकराए, बुरी तरह से चोटिल हुए 2 श्रीलंकाई खिलाड़ी, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा बाहर

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में मैदान पर एक हादसा हो गया. विराट कोहली द्वारा लगाए गए शॉट को रोकने की कोशिश में श्रीलंका के दो खिलाड़ी बुरी तरह से चोटिल हो गए. बाउंड्री पर एक दूसरे से टकराने के बाद दोनों ही खिलाड़ियों को स्ट्रेचर पर उठाकर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा.

रविवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे के दौरान एक बेहद चिंताजनक घटना हुई. विराट कोहली ने 42.5 ओवर में एक शॉट लगाया जो बाउंड्री की तरफ तेजी से जा रहा था. इस शॉट को रोकने के लिए श्रीलंका के दो खिलाड़ी अशेन बंदारा और जेफ्रे वेनडरसे तेजी से दौड़ लगाने में एक दूसरे को देख नहीं पाए. वेनडरसे ने स्लाइड किया और सीधा जाकर बंदारा से जा टकराए. दोनों बुरी तरह से घायल हो गए और काफी देर मैच को रोकना पड़ा.

खिलाड़ियों को लगी गंभीर चोट

कोहली द्वारा लगाए गए शॉट को रोकने के दौरान चोटिल हुए बंदारा और वेनडरसे को स्ट्रेचर पर मैदान के बाहर ले जाया गया. इन दोनों खिलाड़ियों की जगह पर मैदान पर श्रीलंका के रिजर्व खिलाड़ी कन्कशन के तौर पर खेलने उतरे. दोनों ही खिलाड़ी बुरी तरह से चोटिल थे लिहाजा उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ला जाया गया.

Two Sri Lankan players suffered massive collision while fielding in #INDvsSL 3rd ODI #CricketTwitter #SLvsIND pic.twitter.com/sz9SIvTtoz

— Hot Talks With Arnav😁 (@ArnavHot) January 15, 2023