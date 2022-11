VIDEO: मैच खत्म होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने क्यों भीड़ में मौजूद फैन का लिया फोन

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के दौरे पर जीत के साथ शुरुआत की है. तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. दूसरे मैच में टीम इंडिया ने मेजबान टीम के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की. इस जीत में भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की धमाकेदार शतकीय पारी अहम रही. मैच के हीरो रहे इस बल्लेबाज का एक वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है जिसमें वह भीड़ में खड़े फैन का मोबाइल लेते दिख रहे हैं.

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 191 रन का स्कोर खड़ा किया था. टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में महज 51 गेंद पर 111 रन की नाबाद पारी खेल डाली. इस दौरान उन्होंने कुल 7 छक्के लगाए और 11 चौका जमाया. टीम इंडिया के इस बल्लेबाज का यह टी20 इंटरनेशनल में दूसरा शतक था. इसके साथ ही उन्होंने ओपनर केएल राहुल की बराबरी कर ली.

