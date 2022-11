VIDEO: डेब्यू मैच में जल्दी आउट होने से निराश थे शुभमन गिल, महेंद्र सिंह धोनी कहा कुछ ऐसा जीवनभर रहेगा याद

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ओपनर शुभमन गिल ने पिछले दिनों काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. वह इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर हैं और कड़वे डेब्यू को भुलाकर शानदार खेल दिखाना चाहते हैं. गिल ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डब्यू किया था जिसमें वह महज 9 रन ही बना पाए थे. इस दौरे से जुड़ा गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह महेंद्र सिंह धोनी की एक बात का जिक्र करते दिख रहे हैं.

गिल के एक चैट शो का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कहते दिख रहे हैं, “जब मैंने अपना डेब्यू किया था तो उस मुकाबले में हमारी पूरी टीम 92 रन पर ऑलआउट हो गई थी, मैं उस मैच में बहुत जल्दी आउट होकर वापस लौट आया था. सिर्फ 9 रन ही बना पाया था. मुझे बहुत ही ज्यादा निराशा हुई थी कि हम मैच हार गए. काफी ज्यादा लो फील कर रहा था तो वहीं माही (महेंद्र सिंह धोनी) भाई आए और मुझे आकर उन्होंने कहा, क्या हो गया कोई बात नहीं तुम्हारा डेब्यू मेरे से तो बढ़िया ही हुआ है.”

In conversation with Sonam Bajwa, Shubman Gill recalls his debut match against NZ and MS Dhoni’s kind gesture towards him. ❤️ pic.twitter.com/NJ9rwKaqa9

