तुम्हें जो करना है करो... बस बैन मत होना.. Ishant Sharma ने कंगारू बैटर को मुंह क्यों चिढ़ाया? Virat Kohli का किस्सा सुनाया

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) की ग्राउंड पर आक्रमकता जगजाहिर है. भारत का यह पूर्व कप्तान ग्राउंड पर अपने खिलाड़ियों को हर वो चीज करने की छूट देता था जो उनको मैच जीताने में मदद करती थी. बॉर्डर गावस्कर (Border Gavaskar Trophy) सीरीज खेलने के लिए कोहली नागपुर पहुंच चुके हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में वर्चस्व की लड़ाई होगी. अनुभवी तेज गेदबाज ईशाांत शर्मा (Ishant Sharma) भले आज टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं लेकिन इस पेसर की स्टीव स्मिथ के साथ 2017 वाला किस्सा आज भी फैंस के जेहन में तरोताजा है. ईशांत का कहना था कि उस मैच में तत्कालीन कप्तान कोहली ने उनसे कहा था कि तूझे जो करना है कर, बस बैन मत लगवाना.

दरअसल, साल 2017 में बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बेंगलुरु में आमने सामने थीं. उस मैच में टीम इंडिया स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को आउट करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी. ईशांत शर्मा गेंदबाजी के दौरान स्मिथ की एकाग्रता भंग करने के लिए तरह तरह के तरकीब अपना रहे थे. या यूं कहें की स्लेजिंग (Sledging) कर रहे थे. तब ईशांत का एक वीडियो वायरल हुआ था जब वह स्मिथ को मुंह चिढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे.

बीसीसीआई ने 30 मई 2020 को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें टीम इंडिया के ओपनर मयंक अग्रवाल दिल्ली के क्रिकेटर ईशांत शर्मा का इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे थे. मयंक ने तब पूछा था कि जब आपने स्टीव स्मिथ को मुंह चिढ़ाया तो विराट कोहली का कैसा रिएक्शन था? इसपर ईशांत ने कहा , ‘ वह काफी आक्रामक कप्तान हैं . वह आपकी आक्रमता को पसंद करते हैं. उस समय वह आपसे कुछ भी नहीं कहते.’ ईशांत शर्मा पर साल 2015 में श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने पर एक मैच का बैन लगा था.

Must Watch 👀👀 Open Nets with Mayank ft. Ishant Sharma

In this special edition, #TeamIndia opener @mayankcricket turns anchor as he chats up @ImIshant on interesting on-field anecdotes and more.

Full 📽️📽️ https://t.co/JUfHBx8H3F pic.twitter.com/fZz2hGNazE

— BCCI (@BCCI) May 30, 2020