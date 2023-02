Video: कोच राहुल द्रविड़ ने BCCI के साथ मिलकर बिछाया जाल, WTC फाइनल के लिए चल रही घातक गेंदबाज की खूफिया तैयारी

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में अपने घर पर खेल रही है. टीम इंडिया ने 4 मैचों की इस सीरीज के पहले दो मुकाबलों में जीत हासिल कर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. भारत की नजर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के टिकट पर है. टीम इंडिया अपने लक्ष्य से महज 1 कदम दूर है. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशी की खबर सामने आई है. एक धुरंधर खिलाड़ी जिसे लगातार कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने बचाकर रखा है, वो तैयारी को पुख्ता करते नजर आए.

भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी रैंकिंग में तीनों ही फॉर्मेट में नंबर एक की कुर्सी हासिल की है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो टेस्ट मैच जीतने के बाद इस फॉर्मेट में नंबर वन बनी टीम इंडिया. न्यूजीलैंड को घरेलू वनडे सीरीज में हराकर भारत ने टॉप पोजिशन हासिल किया था. भारत के सामने अभी दो बड़े आईसीसी मुकाबले हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और उसके बाद घर पर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप. टीम इंडिया का इरादा अपने अनुभवी खिलाड़ियों को फिट रखने का है. इसी कड़ी में चयनकर्ताओं ने कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर प्लान बनाया है.

Bumrah work hard on his fitness hopefully fit for WTC pic.twitter.com/Vl14i0iipI

— sameer khan⁴⁵ (@Mohamma79230816) February 22, 2023