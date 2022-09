VIDEO: झूलन गोस्वामी को विदाई मैच में मिला गार्ड ऑफ ऑनर, अंग्रेज खिलाड़ियों ने जीता दिल

नई दिल्ली. हर खिलाड़ी चाहता है कि जब वह शुरुआत करे तो समूचा विश्व उसका नाम जान जाए और जब वह खेल को अलविदा कहे तो सदियों तक उसका नाम याद रखा जाए. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ गेंदबाज झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) जब अपने आखिरी वनडे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरीं तब एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला.

39 वर्षीय झूलन जब नौंवे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं तब स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. मेजबान इंग्लैंड महिला टीम की खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स के मैदान में दो पंक्तियों में खड़े होकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इंग्लैंड की खिलाड़ियों के सम्मान से भावुक झूलन ने भी मेजबान खिलाड़ियों का सम्मान स्वीकार करने के लिए कृतज्ञता में अपना दाहिना हाथ उठाया.

इंग्लैंड की खिलाड़ी इस दौरान ताली बजा रहीं थी. ‘चकदा एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी के लिए दर्शकों ने भी तालियां बजाईं और उनकी हौसलाअफजाई की. हालांकि वह अपने आखिरी वनडे मैच को यादगार नहीं बना सकीं और खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गईं.

