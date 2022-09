VIDEO: झूलन गोस्वामी की मैदान से विदाई... मेघना सिंह ने कंधे पर उठाया, सचिन तेंदुलकर क्यों याद आए?

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में जाकर मेजबान टीम के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज जीतकर दिग्गज गेंदबाज झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) को यादगार विदाई दी. झूलन की इस विदाई के मौके पर कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की आंखें नम हो गई. सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे जीतने के बाद भारतीय टीम ने कुछ ऐसा स्पेशल किया, जिससे लोगों को दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की याद आ गई.

39 वर्षीय झूलन गोस्वामी ने अपने दो दशक के लंबे क्रिकेट करियर को ‘होम ऑफ क्रिकेट’ यानी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अलविदा कह दिया. इंग्लैंड (India Women vs England Women) को तीसरे वनडे में 16 रन से हराने के बाद मेघना सिंह (Menghna Singh) ने झूलन को कंधें पर उठा लिया. इसके बाद उनके पीछे पीछे टीम के सभी खिलाड़ियों ने मैदान का चक्कर लगाया. झूलन काफी खुश नजर आईं और उन्होंने हाथ हिलाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया. झूलन का यह वीडियो सोशल मीडिया वायरल है.

यह भी पढ़ें:Jhulan Goswami Retires: झूलन गोस्वामी जैसा कोई नहीं, लड़कों संग खेलने वाली ‘बॉल गर्ल’ से लेकर विकेटों के World Record तक, जानें सब

IND v ENG: झूलन गोस्वामी के विदाई मैच को टीम इंडिया ने बनाया यादगार… रेणुका के ‘चौके’ से इंग्लैंड को धोया

Meghna Singh carrying Jhulan Goswami on her shoulders who carried the country’s hopes on her shoulders for the last 20 years!

(📹: @ReemaMalhotra8) @JhulanG10 | #ThankYouJhulan | #ENGvIND pic.twitter.com/cvHX0nK4BJ

— Women’s CricZone (@WomensCricZone) September 24, 2022