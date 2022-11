Josh Buttler Champagne Celebration: कप्तान हो तो ऐसा, जोस बटलर ने जश्न क्यों रुकवाया? VIDEO देखकर आप भी करेंगे सैल्यूट

नई दिल्ली. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए 13 नवंबर (2022) ऐतिहासिक दिन रहा. इस दिन जोस बटलर (Jos Buttler) की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप (T20 World Cup) खिताब अपने नाम किया. इंग्लैंड की खिताबी जीत के हीरो रहे बेन स्टोक्स (Ben Stokes) , जिन्होंने मुश्किल समय में टीम की नैया पार लगाई. टी20 क्रिकेट में विश्व चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी मिलते ही इंग्लैंड की टीम ने शानदार तरीके से जश्न मनाया. लेकिन इस दौरान ऐसा क्या हुआ जिसके बाद क्रिकेट के चाहने वाले जोस बटलर को सलाम कर रहे हैं? बटलर ने मोईन अली और आदिल रशीद के लिए विश्व खिताब जीतने का जश्न क्यों रुकवाया. आखिर ऐसा क्या हो गया जो इंग्लैंड के कप्तान ने ऐसा किया?

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि बेन स्टोक्स के विनिंग रन लेते ही इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन शुरू हो गया. इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के हाथ में विश्व कप ट्रॉफी दी गई. खिलाड़ी शैंपेन सेलिब्रेशन के लिए पूरी तरह तैयार थे. इसके बाद बटलर ने देखा कि साथी खिलाड़ी शैंपेन की बोतल खोलने वाले हैं, उन्होंने तुरंत अपने बगल में बैठे आदिल रशीद (Adil Rashid) और मोईन अली (Moeen Ali) को ट्रॉफी के मंच से बाहर भेज दिया. इसके बाद खिलाड़ियों ने शैंपेन खोलकर जीत का जश्न मनाया. जोस बटलर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

धार्मिक वजहों से शराब से दूर रहते हैं मुस्लिम खिलाड़ी

यही नहीं, जोस बटलर ने सबसे पहले सभी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई. इसके बाद उन्होंने शैंपेन सेलिब्रेशन शुरू किया. दरअसल, आदिल रशीद और मोईन अली मुस्लिम हैं और धार्मिक वजहों के चलते वो शराब से दूर रहते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में आदिल रशीद ने अपने चार ओवर के कोटे में एक ओवर मेडन फेंकते हुए 2 बेशकिमती विकेट चटकाए.

