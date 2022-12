VIDEO: कैगिसो रबाडा Live मैच के दौरान बने मर्व ह्यूज... दर्शक भी हुए दीवाने.. MCG में प्रोटियाज पेसर की उतारने लगे नकल

नई दिल्ली. मौजूदा समय में दुनिया के खूंखार तेज गेंदबाजों में से एक साउथ अफ्रीका के कैगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) इस समय ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट (AUS vs SA) मैच खेल रहे हैं. इस टेस्ट मैच में प्रोटियाज टीम की हालत खराब है. 3 मैचों की सीरीज के दूसरे दिन रबाडा ने फील्डिंग के समय कुछ ऐसा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में बैठे दर्शक भी रबाडा के दीवाने हो गए. फैंस भी उनकी नकल करने लगे. रबाडा ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर लोगों को मर्व ह्यूज (Merve Hughes) की याद आने लगी? हम आपको बताते हैं.

दरअसल, कैगिसो रबाडा का जो वीडियो वायरल है, उसमें वह बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बाउंड्री के नजदीक फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान रबाडा अपना दायां हाथ उठाकर घुमाने लगते हैं. इसके बाद उनके पीछे वाले स्टैंड में बैठे दर्शक भी उनकी नकल करने लगे. फिर रबाडा अपना बायां हाथ उठाकर स्लोमोशन में घुमाने लगते हैं. फैंस भी उनकी एक्शन की कॉपी करने लगते हैं. रबाडा और फैंस का ये वीडियो क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

यह भी पढ़ें:AUS vs SA: David Warner की तीसरी डबल सेंचुरी… स्मिथ 30वें शतक से चूके.. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कसा शिकंजा

David Warner Double Century: डेविड वॉर्नर ने न्यू ईयर से पहले लूटी महफिल… ठोकी डबल सेंचुरी.. चौकों से कर दी आतिशबाजी

KG Rabada adding his own flair to the Merv Hughes stretching shtick! 😂#AUSvSA pic.twitter.com/YOxNDAvwn2

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2022