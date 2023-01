Video: कुलदीप की स्पिन खेलना मुश्किल! सांप की तरह लहराती गेंद विकटों पर जा टकराई, बैटर देखता रह गया

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बराबरी हासिल की. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने कसी हुई गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड की टीम के महज 99 रन पर रोका. हालांकि इस छोटे से लक्ष्य को हासिल करने में टीम इंडिया के पसीने छूट गए और 19.5 ओवर में सूर्यकुमार यादव ने चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई. भारत ने 4 विकेट खोकर जीत हासिल की और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली. इस मैच में कुलदीप यादव ने एक ऐसा गेंद डाली जिसे जितनी बार देखो उतना और देखने को मन करे.

भारतीय टीम के चाइनामैन कुलदीप यादव ने पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त वापसी की है. टीम के तीनों ही फॉर्मेट में जगह बनाने के बाद बाहर हो चुका यह गेंदबाज टॉप फॉर्म में है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल करने के बाद उन्होंने टी20 सीरीज में भी गजब प्रदर्शन किया है. कुलदीप ने दूसरे टी20 मुकाबले में 4 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. ये विकेट इतना ज्यादा शानदार था जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है.

How about that for a ball! 👍 👍@imkuldeep18 bowled an absolute beaut to dismiss Daryl Mitchell 👏 👏 #TeamIndia | #INDvNZ | @mastercardindia

Watch 🎥 🔽 pic.twitter.com/EpgXWYC2XE

— BCCI (@BCCI) January 29, 2023