VIDEO: कुलदीप यादव का कमाल... न्यूजीलैंड के खिलाफ ली हैट्रिक, देखने लायक था फैंस का रिएक्शन

नई दिल्ली. टीम इंडिया से बाहर चल रहे अनुभवी चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने हैट्रिक लेकर धमाल मचा दिया है. कुलदीप ने इंडिया ए की ओर से न्यूजीलैंड ए (India A vs New Zealand A) के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे अनऑफिशियल वनडे मैच में यह कमाल किया. उन्होंने रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में लगातार गेंदों पर मेहमान टीम के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अपनी हैट्रिक पूरी की.

27 साल के लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज कुलदीप ने पारी के 47वें ओवर में लोगन वान बीक, जोए वॉकर अरैर जैकब डफी को आखिरी तीन गेंदों पर आउट कर अपनी ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की. उन्होंने पहले वान बीक को पृथ्वी शॉ के हाथों कैच कराया जिन्होंने चार रन बनाए. अगली गेंद पर कुलदीप ने वॉकर को विकेटकीपर संजू सैमसन (Sanju Samson) के हाथों गोल्डन डक पर कैच कराया. इसके बाद उन्होंने डफी को इस ओवर की आखिरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की.

Hat-trick for Kuldeep Yadav vs New Zealand A. Crowds roaring for Kuldeep. pic.twitter.com/m8vVgmo4LT

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) September 25, 2022