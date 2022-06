अंपायर कुमार धर्मसेना को क्या हुआ? अंपारिंग छोड़कर LIVE मैच में करने लगे फिल्डिंग! VIDEO वायरल

नई दिल्ली. श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने मेहमान ऑस्ट्रेलिया (SL vs AUS 3rd ODI) को सीरीज के तीसरे वनडे मैच में 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत से मेजबान टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है. कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 291 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका ने 9 गेंद बाकी रहते 6 विकेट पर जीत दर्ज कर ली. इस मुकाबले में एक समय ऐसा आया जब मैदानी अंपायर कुमार धर्मसेना (Kumar Dharmasena) को ‘फिल्डिंग’ करते देख स्टेडियम में मौजूद दर्शक चौंक गए. धर्मसेना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान जब विकेटकीपर ऐलेक्स कैरी (Alex Cary) बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने स्क्वॉयर लेग की ओर एक शॉट खेला. उस ओर अंपायर कुमार धर्मसेना खड़े थे. 90 के दशक में श्रीलंकाई टीम का हिस्सा रहे धर्मसेना ने गेंद को लपकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ ही सेकेंड में उन्हें इस बात का अहसास हो गया कि वह इस मैच में बतौर फील्डर नहीं बल्कि अंपायर की भूमिका में हैं. उन्होंने झट से अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया. गेंद उनके ठीक सामने आकर गिरी. इसके बाद धर्मसेना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं.

Kumar Dharmasena going for a catch in SL vs Aus Odi match pic.twitter.com/DYyxn6kEsy

— Sportsfan Cricket (@sportsfan_cric) June 20, 2022