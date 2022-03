हाथ नहीं छोड़ना... साथ नहीं छोड़ना... जानिए किसने टीम को जीत दिलाने के बाद कही ये बात, VIDEO वायरल

नई दिल्ली. दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस (DC v MI) को हराकर आईपीएल 2022 (IPL 2022) में जीत से शुरुआत की है. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्तानी वाली दिल्ली ने आईपीएल के 15वें सीजन के दूसरे मैच में रोहित शर्मा की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस को 10 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से पराजित किया. इस जीत में ललित यादव (Lalit Yadav) और अक्षर पटेल (Axar Patel) की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 72 रन पर 5 विकेट गंवाने के बावजूद जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षर पटेल साथी खिलाड़ी ललित यादव का इंटरव्यू ले रहे हैं. वीडियो में अक्षर ‘हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना’ की बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

आईपीएल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सोमवार को अक्षर पटेल और ललित का यह वीडियो शेयर किया गया. मैच के बाद दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इंटरव्यू में अक्षर कहते हैं, ‘ आज हमारे साथ है ललित यादव. हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, आपने मुझे मेरा रोल बताया. हम मैच को आखिरी तक ले जाना चाहते थे. यही हमारा प्लान था. हम जानते थे कि यदि हम एक साथ खेलते हैं, तो हम जीत सकते हैं.’

