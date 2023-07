नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. पिछले दिनों पहले एशिया कप के आयोजन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बवाल मचाया. अब पाकिस्तान के खिलाड़ी श्रीलंका में टूर्नामेंट के आयोजन से पहले टी20 लीग के दौरान अपनी हरकत की वजह से चर्चा में हैं. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने श्रीलंका प्रीमियर लीग के दौरान पहले ही मुकाबले में बवाल काटना चाहा लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने एक सेकेंड में मामला सलटा दिया.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अक्सर स्लेजिंग की वजह से चर्चा में रहते हैं. पिछले कुछ महीनों में उभरकर आए नसीम शाह ने लंका प्रीमियर लीग के दौरान कुछ ऐसा किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया. 30 जुलाई से शुरू हुए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में जाफना किंग्स और कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीच टक्कर हुई. जाफना ने पहले गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट पर 173 रन का स्कोर खड़ा किया. तौहीद ऋदय ने 39 गेंद पर 54 रन की पारी खेली. इसके अलावा कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया.

इस मैच के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने 1 विकेट अपने नाम किए. अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज को उन्होंने कुसल मेंडिस के हाथों कैच करवाया. यह विकेट चटकाने के बाद पाक गेंदबाज ने जिस तरह से अपना रंग दिखाया और हाव हाव दिखाए वो किसी भी बल्लेबाज को चिढ़ाने वाला था. लेकिन अफगानिस्तान के गुरबाज इतने ज्यादा अनुभवी है कि उन्होंने सिर्फ नसीम का पीठ पर एक हाथ मारकर शाबाशी देते हुए उनकी अकड़ बाहर कर दी.

Naseem Shah is already making us look forward to Pakistan vs Afghanistan in the Asia Cup and in the World Cup. He loves his aggression 🔥🔥 #LPL2023 pic.twitter.com/T6uhQ1Dh6A

— Farid Khan (@_FaridKhan) July 30, 2023