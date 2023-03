VIDEO: मैं सुरेश रैना हूं... शाहिद अफरीदी नहीं जो ... मिस्टर आईपीएल ने भरी महफिल में उड़ाया 'लाला' का मजाक

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मिडिल ऑर्डर बैटर सुरेश रैना (Suresh Raina) इनदिनों लीजेंड्स लीग (Legends League Cricket) क्रिकेट मास्टर्स टी20 टूर्नामेंट में चौके और छक्के जड़ रहे हैं. रैना इस लीग में इंडिया महाराजा (India Maharajas) की ओर से शिरकत कर रहे हैं. वर्ल्ड जॉयट्स के खिलाफ बेशक उनकी टीम हार गई लेकिन रैना ने अपनी बैटिंग से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. मैच के बाद सुरेश रैना ने भरी महफिल में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) का मजाक उड़ाया. अफरीदी इस लीग में एशिया लॉयंस की कप्तानी कर रहे हैं.

कतर के दोहा में खेले जा रहे इस टी20 लीग में रैना ने वर्ल्ड जॉयंट्स के खिलाफ मुकाबले में 49 रन की पारी खेली. उन्होंने इस दौरान 2 चौके और 3 छक्के लगाए. बावजूद इसके इंडिया महाराजा को 3 विकेट से हार झेलनी पड़ी. मैच के बाद जब रैना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तक एक पत्रकार ने पूछा कि आज रात की आपके प्रदर्शन के बाद आपको हर कोई अब आईपीएल में देखना चाहता है, इस पर रैना ने कहा, ‘ मैं सुरेश रैना हूं, शाहिद अफरीदी नहीं. मैं संन्यास ले चुका हूं.’

Suresh Raina with a hilarious comment there. Loved it, and I’m sure Shahid Afridi would love it too 😂❤️ #LegendsLeagueCricket pic.twitter.com/ZnVUMBXkCq

