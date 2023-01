VIDEO: राशिद खान से साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने 267 दिन बाद किया हिसाब बराबर... 25 का जवाब 28 से दिया

नई दिल्ली. अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान (Rashid Khan) की गिनती दुनिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में होती है. राशिद लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में बैटर पर ज्यादा हावी होते हुए दिखाई देते हैं. पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी बैटिंग स्किल में भी सुधार किया है.निचले क्रम में आकर राशिद ताबड़तोड़ बैटिंग भी धमाल मचा रहे हैं. इस समय राशिद खान साउथ अफ्रीका की SA20 लीग में एमआई केप टाउन टीम की ओर से खेल रहे हैं. लीग के 12वें मैच में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने शायद ही कल्पना की हो. सनराइजर्स ईस्टर्न केप की ओर से खेलते हुए खिलाड़ी ने राशिद से 267 दिन बाद अपना हिसाब चुकता करता हुआ नजर आया.

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन (Marco Janesan) इस समय सनराइजर्स ईस्टर्न केप की ओर से खेल रहे हैं. बुधवार को खेले गए मुकाबले में यानसेन ने राशिद खान के एक ओवर में 28 रन कूट डाले. सनराइजर्स की पारी का 16वां ओवर राशिद खान डालने आए. यानसेन ने राशिद के ओवर की पहली गेंद पर सिक्स जड़ दिया. अगली गेंद पर उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री की सैर कराई. इसके बाद लगातार गेंदों पर 2 छक्के जड़े जबकि पांचवीं गेंद खाली रही. छठी गेंद पर राशिद ने छक्का जड़ राशिद को करारा जवाब दिया.

The SA20 keeps delivering. Can’t think of a better use of long levers than Marco Jansen displayed today#SA20pic.twitter.com/xSr65k1lh6

— Werner (@Werries_) January 18, 2023