नई दिल्ली. एशेज सीरीज में मेजबान इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो मैच हारने के बाद टीम में अहम बदलाव किए. हेडिंग्ले में सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार 6 जुलाई से शुरू हुआ. मुकाबले के पहले दिन टीम में शामिल किए गए मार्क वुड ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर कहर ढाया. पहले टेस्ट में 200 से ज्यादा रन बनाने वाले उस्मान ख्वाजा की बत्ती गुल हो गई.

इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले दो मुकाबले हारकर करो या मरो के मैच में सीरीज बचाने उतरी है. हेडिंग्ले में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम तीन बड़े बदलाव के साथ उतरी है. अनुभवी जेम्स एंडरसन की जगह पर मार्क वुड को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था और उन्होंने ऐसी गेंदबाजी की जिसने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए.

मार्क वुड की आग उगलती गेंद

एशेज सीरीज के तीसरे मुकाबले में एंट्री करने वाले तेज गेंदबाज मार्क वुड ने हेडिंग्ले टेस्ट के पहले दिन घातक गेंदबाजी की. स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह पर कप्तान बेन स्टोक्स ने उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया और मार्क वुड ने तेज रफ्तार से उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशाने के होश उड़ा दिए. लगातार 21 गेंद उन्होंने डॉट डाली जिसे खेले में दोनों ही बल्लेबाज का हाथ पांव फूल गए. दो गेंद पर रन बने लेकिन वो लेग बाई के रूप में आए.

It’s full and straight and far too quick for Usman Khawaja 🌪️

Australia are 2 down and Mark Wood is on fire! 🔥 #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/y5MAB1rWxd

— England Cricket (@englandcricket) July 6, 2023