VIDEO: भारत को दर्द देने वाला खिलाड़ी मुंह के बल गिरा, नाक से खून बहने लगा तो मैदान से वापस लौटा

नई दिल्ली. भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच के दूसरे दिन भारत मुश्किल में नजर आ रहा है. अब तक टीम इंडिया के 4 बैटर आउट हो चुके हैं. श्रेयस अय्यर के रूप में पांचवां बैटर भी पवेलियन लौट चुका होता. लेकिन, अय्यर को एक जीवनदान मिल गया.

भारतीय पारी के 44वें ओवर में गली एरिया में फील्डिंग कर रहे महेदी हसन मिराज से उनका कैच छूट गया. यह ओवर तस्कीन अहमद फेंक रहे. तस्कीन के इस ओवर की तीसरी गेंद में अतिरिक्त उछाल था. इसे अय्यर ने गली की तरफ खेला. लेकिन, उछाल ज्यादा होने की वजह से वो शॉट हवा में खेल बैठे. गेंद सीधा वहां तैनात मेहदी हसन मिराज की तरफ गई. उन्होंने कैच लपकने के लिए अपनी दाईं और हवा में छलांग लगाई. लेकिन, गेंद उनके हाथ में नहीं आई. वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर गए. इससे उनके नाक से खून बहने लगा. मिराज के हाथ से अय्यर का तो कैच छूटा ही, वो खुद भी चोटिल हो गए. इसके बाद फीजियो मैदान में आए और मिराज को बाहर ले जाया गया.

जिस समय अय्यर का यह कैच छूटा, वो 19 रन पर खेल रहे थे. कैच छूटने से ठीक एक गेंद पहले अय्यर ने पॉइंट और गली की तरफ ही शॉट खेला था, जो चौके के लिए गया था. उस शॉट को खेलते वक्त भी अय्यर पूरे नियंत्रण में नहीं थे. अगली ही गेंद पर फिर उन्होंने उसी दिशा में शॉट खेला. गेंद हवा में भी गई. लेकिन, इस बार उन्हें किस्मत का साथ मिला और कैच ही छूट गया. साथ ही वो खिलाड़ी भी चोटिल हो गया, जिसने इस दौरे पर भारत को काफी परेशान किया है.

mehidy Hasan Miraz has injured in the 2nd test match Ind Vs Ban#mehidyhasanmiraz #INDvBAN #TestCricket pic.twitter.com/KkEVVxguqb

— sportsliveresults (@Ashishs92230255) December 23, 2022