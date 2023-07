नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. जो उनके लिए बेहतर साबित हुई. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 263 रनों पर ही रोक दिया. लेकिन स्टार ऑलराउंडर मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) ने दिल जीतने वाली पारी खेली. उनके शतक के बाद उनके बड़े भाई शॉन मार्श (Shaun Marsh) भी झूमते दिखाई दिए.

मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दिन 118 गेंदों में कुल 118 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 4 छक्के निकले. हालांकि, इस बेहतरीन पारी के बाद क्रिस वोक्स उनका विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मार्श की इस लाजवाब पारी के बाद उनके बड़े भाई शॉन मार्श पार्टी करते नजर आए. इस दौरान उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर खूब जश्न मनाया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Shaun Marsh and his family celebrating the hundred of Mitchell Marsh in the Ashes.

What a beautiful video! pic.twitter.com/a2apyJDP96

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 6, 2023