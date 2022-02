VIDEO: 3 मीटर से ऊपर की नो बॉल...गेंद को देखता भर रह गया बल्लेबाज, विकेटकीपर भी रह गया हक्का-बक्का

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका (Australia vs Sri Lanka 3rd T20) को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. श्रीलंका की ओर से रखे गए 122 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 19 गेंद बाकी रहते 4 विकेट पर 124 रन बनाकर मैच और सीरीज अपने नाम कर लिया. इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने एक ऐसी गेंद फेंकी, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फैंस इस वीडियो को देख तरह-तरह के कॉमेंट कर रहे हैं.

कैनबरा में खेले गए इस मुकाबले में मिशेल स्टार्क श्रीलंका की पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए. स्ट्राइक पर थे श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका (Dasun Shanaka) . इस ओवर की 5वीं गेंद स्टार्क के हाथ से फिसल गई, और ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाकर विकेटकीपर मैथ्यू वेड (Mathew Wade) के सामने गिरी. यह 3 मीटर से ऊपर की नॉ बॉल थी. गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी की वेड भी उसे पकड़ नहीं सके और वह सीधा बाउंड्री पार कर गई. वेड कुछ समय तक हक्के-बक्के रह गए. दरअसल, स्टार्क इस गेंद को स्लो यॉर्कर डालना चाहते थे. अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया और इस तरह विपक्षी टीम को बोनस के रूप में 5 रन मिल गए.

“I don’t think I’ve ever seen a ball go that wide!”

Matthew Wade had no chance with that one! #AUSvSL pic.twitter.com/MjC8sCvYtk

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 15, 2022