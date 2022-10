VIDEO: अपनी ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने बाएं हाथ से पकड़ा हैरतअंगेज कैच, देखकर हो जाएंगे हैरान

अंनई दिल्ली: आगामी टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई, जिसमें एरॉन फिंच की अगुआई वाली ऑस्ट्रेलियन टीम ने बेहतरीन 2-0 से सीरीज जीती. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की ओर एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया, जिसमें मिचेल स्टार्क अपनी ही गेंद पर एक बेहतरीन कैच पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, पहले ओवर की अंतिम गेंद पर स्टार्क ने काइल मेयर्स को यॉर्कर गेंद डाली. मेयर्स ने गेंद को सीधा स्टार्क को हाथों में थमा दिया और स्टार्क ने बाएं हाथ से एक हैरतअंगेज कैच पकड़ लिया. काइल इस मैच में मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए.

HOW?!

Starc scoops up a classic caught and bowled to send Mayers packing! #AUSvWI pic.twitter.com/xMUT394zob

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 7, 2022