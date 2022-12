VIDEO: गेंदबाज ने जहां किया डेब्यू... वहीं पूरी की विकेटों की 'ट्रिपल सेंचुरी'... बेहद खास क्लब में हुई एंट्री

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने साल 2011 में टेस्ट क्रिकेट में जहां डेब्यू किया था, वहीं पर अब अपने विकेटों की ‘ट्रिपल सेंचुरी’ पूरी कर बेहद खास क्लब में जगह बना ली है. स्टार्क ने यह उपलब्धि साउथ अफ्रीका (AUS vs SA) के खिलाफ जारी 3 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में हासिल किया. अनुभवी पेसर स्टार्क ने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में अपना 300वां विकेट प्रोटियाज बैटर रासी वान डर डुसैन (Rsssie Van der Dussen) को बोल्ड कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया.

स्टार्क ने ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन रासी वान डर डुसैन को अपनी इनस्विंगर पर बोल्ड कर टेस्ट मैचों में अपनी विकेटों की संख्या 300 पर पहुंचाई. यह वही मैदान है जहां स्टार्क ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. स्टार्क को अपने विकेटों की ट्रिपल सेंचुरी पूरी करने के लिए इस टेस्ट मैच से पहले 4 विकेट की जरूरत थी. उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट निकाले जबकि दूसरी पारी में डुसन को आउट करने के साथ ही उन्होंने अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया.

BOWLLLLLLLLLED!

Mitch Starc grabs wicket No.300 with something out of this world! #PlayOfTheDay #AUSvSA | @nrmainsurance pic.twitter.com/UoFrzcyziO

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2022