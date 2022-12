ये है खेल भावना... मोहम्मद रिजवान ने सरफराज अहमद की पीठ पर क्यों रखा हाथ? वायरल हुआ VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) की लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है. इस अनुभवी विकेटकीपर बैटर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 86 रन की शानदार पारी खेली. लगभग 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले सरफराज ने कराची में जारी पहले टेस्ट मैच में कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर 196 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किलों से निकाला. इस मुकाबले में सरफराज को मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) की जगह प्लेइंग इलेवन में तरजीह दी गई. मोहम्मद रिजवान ने सरफराज को पीठ थपथपाकर उन्हें ड्रीम कमबैक के लिए बधाई दी.

35 वर्षीय दाएं हाथ के बैटर सरफराज ने दूसरे दिन के खेल के बाद कहा कि जब मैं ग्राउंड पर लंच से पहले बैटिंग के लिए गया और पहली तीन गेंद जो मैंने खेली उस समय मेरी दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी. उन्होंने कहा कि यदि उस समय उनकी कोई हार्ट बीट चेक कर लेता तो शायद मीटर भी फट जाता. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं डेब्यू कर रहा हूं. क्योंकि मैं काफी समय बाद खेल रहा था.

यह भी पढ़ें:India vs Sri Lanka टी20 और ODI सीरीज के मैचों का किस चैनल पर होगा लाइव प्रसारण… आज ही जान लें

VIDEO: 100वां टेस्ट… 100 रन.. David Warner ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में खेली ऐतिहासिक पारी, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Appreciation – from one keeper for the other. 👏🏽#PAKvNZ pic.twitter.com/tzIOjlIqzA

— Grassroots Cricket (@grassrootscric) December 26, 2022