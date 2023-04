मोहम्मद सिराज ने बीसीसीआई को लगाया लाखों का चूना, LED स्टंप तोड़ा, किसने किया अविष्कार? जानिए सबकुछ

नई दिल्ली. पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (PBKS v RCB) के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) का जादू सिर चढ़कर बोला. सिराज ने इस मुकाबले में 4 विकेट लेकर आरसीबी (RCB) को धमाकेदार जीत दिलाई. उन्होंने फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन किया. सिराज ने अपने सटीक थ्रो से ना सिर्फ विपक्षी बैटर हरप्रीत सिंह भाटिया को रन आउट किया बल्कि इस दौरान उन्होंने आईपीएल में इस्तेमाल हो रहे एलईडी स्टंप को भी तोड़ दिया. सिराज ने एक ऐसा थ्रो किया जिससे स्टंप के दो टुकड़े हो गए. आरसीबी के इस गेंदबाज ने स्टंप तोड़ विकेट से पूरी महफिल लूट ली.

मोहम्मद सिराज ने एलईडी स्टंप को तोड़कर बीसीसीआई की लाखों की चपत लगा दी. हरप्रीत को सिराज ने 13 के निजी स्कोर पर आउट किया. सिराज के हरप्रीत को रनआउट करते ही, आरसीबी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. हालांकि उसके थ्रो ने आयोजकों को मुश्किल में डाल दिया. एक स्टंप के टूटने से बीसीसीआई का लाख या दो लाख नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा का नुकसान करवा दिया.

