VIDEO: टी20 मैच में 40 ओवर खेलेगा रिजवान! IND vs PAK मैच पर कॉमेडियन ने हंसा-हंसा के पेट दुखाया

मेलबर्न. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के जिस मैच का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, वो अगले कुछ घंटों में मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो जाएगा. हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में बारिश की आशंका अब भी बनी हुई है, लेकिन और दिनों के मुकाबले मौसम थोड़ा साफ है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है दोनों देशों के प्रशंसकों के साथ ही दुनियाभर के क्रिकेटप्रमियों को एक शानदार मैच देखने को मिलेगा.

इस बीच, भारत और पाकिस्तान के प्रशंसक काफी संख्या में अपने देश का समर्थन करने के लिए मेलबर्न पहुंचे हैं और अपनी टीम के लिए जीत की कामना कर रहे हैं. मैच से पहले, पाकिस्तान के कॉमेडियन मोमिन साकिब, जो ‘मारो मुझे मारो’ शख्स के रूप में लोकप्रिय हैं, ने शनिवार को एक मजेदार इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच ‘सभी मैचों से बढ़कर’ है और उन्होंने इस खेल के लिए यह भी गारंटी दी कि बारिश भारत-पाक मैच को खराब नहीं करेगी.

IND vs PAK, Melbourne Weather Live Update

साकिब ने समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, अगर हम इतनी दूर आ गए हैं, तो आप केवल उस उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं जो टूर्नामेंट के लिए है. जब यह भारत बनाम पाकिस्तान है, तो पूरी ऊर्जा, लाइमलाइट इस भारत-पाकिस्तान मैच पर है, यह सभी मैचों से बढ़कर है.’

#WATCH | Pakistani comedian Momin Saqib’s hilarious interview ahead of India, Pakistan clash in ICC World T20, in Melbourne, Australia pic.twitter.com/szszOrtjWX

— ANI (@ANI) October 23, 2022