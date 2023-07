नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई 2023 को 42 साल के हो गए. टीम इंडिया के महान कप्तान के चाहने वालों से पूरी दुनिया वाकिफ है और इसको जन्मदिन पर बधाई और उनको समर्पित गिफ्ट से पता चल गया. हैदराबाद में धोनी का 55 फीट का कट आउट लगाया गया तो आंध्र प्रदेश में 77 फीट का उनका कटआउट लगाया गया. जन्मदिन पर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने फैंस को खास गिफ्ट दिया और कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिन बना दिया.

महेंद्र सिंह धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए हुए दो साल से ज्यादा हो गए लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या में कमी आने की जगह उल्टा यह बढ़ती जा रही है. 7 जुलाई 1981 को रांची में जन्में पूर्व भारतीय कप्तान ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन फैंस के लिए यादगार बनाया. क्रिकेट की दुनिया से दिग्गजों के अलावा विदेशी टीमों के खिलाड़ियों ने भी बधाई संदेश दिए.

Thala Dhoni waves back to the Fans waiting outside his Residence !! ❤️#HappyBirthdayDhoni | #MSDhoni | #Dhoni pic.twitter.com/mvUO3otMY2

— Saravanan Hari ‏ (@CricSuperFan) July 7, 2023