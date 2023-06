नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. वह साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. धोनी अभी भी आईपीएल में खेलते हुए नजर आ जाते हैं. धोनी लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं. यहां तक कि उन्होंने अपना शहर भी नहीं छोड़ा है. वह रांची में ही रहते हैं. अगर आप धोनी के डाई हार्ट फैन हों तो आपको यह जरूर पता होगा कि धोनी बाइक के काफी शौकीन हैं. धोनी का एक ऐसा ही पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

महेंद्र सिंह धोनी के पास बाइक्स का भंडार है. उनके पास एक से एक महंगी बाइक्स है. एमएस धोनी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें उनके साथी खिलाड़ी एस श्रीसंत भी साथ नजर आ रहे हैं. दरअसल, इस वीडियो में माही बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं और एस श्रीसंत उनके पीछे बैठे दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने ही टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी पहनी हुई है. हालांकि, वीडियो में क्या कहा जा रहा है यह समझना थोड़ा कठिन है.

Unseen video of our Thala Dhoni with Sreesanth on Bike!! 💛 pic.twitter.com/YaVLrDGvYB

— DIPTI MSDIAN (@Diptiranjan_7) June 14, 2023