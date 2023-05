VIDEO: महेंद्र सिंह धोनी ने सारे सवालों पर लगाया विराम, IPL 2023 होगा आखिरी सीजन? 1 झटके में सबकुछ हो गया साफ

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले कई सीजन से हर किसी के मन में यही सवाल चलता रहता है कि वो अपने चहेते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी बार तो खेलते नहीं देख रहे हैं. 15 अगस्त 2020 को कैप्टन कूल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. तब से अब तक हर बार लोग यही सवाल करते हैं कि अगले सीजन में आप खेलने उतरेंगे या नहीं. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बुधवार 3 मई को मुकाबले से पहले एक बार फिर से यही सवाल सामने आया.

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नए आईपीएल सीजन में उतरने से पहले ही उनके संन्यास की बातें सामने आ गई थी. इस बात का पूरी तरह से हल्ला हंगामा बना दिया गया कि इस बार के आईपीएल को खेलने के बाद चेन्नई के कप्तान हर फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर देंगे. चेन्नई के कई सीनियर और उनके साथ खेल रहे जूनियर खिलाड़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में यह सवाल पूछ लिया गया.

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जब महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर कमेंट्री पैनल के सदस्य डैनी मोरिसन से बात शुरू की तो एक सवाल सामने से उनके संन्यास को लेकर भी आया. धोनी से मोरिसन ने सीधा पूछ लिया इतना शानदार करियर रहा है आपका इस बार आप आखिरी सीजन खेल रहे हैं तो इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन का कितना मजा उठा रहे हैं.

