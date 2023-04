Video मचा रहा तबाही! 12 साल बाद MS Dhoni ने फिर लगाया फिनिशिंग सिक्स, आखिरी ओवर में जमाए लगातार छक्के

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन में हर किसी को इस बात का इंतजार था कि महेंद्र सिंह धोनी कैसा खेल दिखाएंगे. इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आखिरी के एक या दो ओवर में ही महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं. आखिर में आकर जोरदार छक्के जमाते हुए फैंस का लगातार उन्होंने मनोरंजन किया है. 2011 विश्व कप फाइनल का छक्का कोई नहीं भूल पाया लेकिन कुछ वैसा ही नजारा पंजाब किंग्स के खिलाफ रविवार को देखने मिला.

रविवार 30 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद लिए बैठे फैंस का भरपूर मनोरंजन हुआ. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन का स्कोर खड़ा किया. डेवोन कॉनवे ने शानदार 92 रन की पारी खेली तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 37 रन बनाए. आखिर में आकर कप्तान धोनी ने जोरदार पारी खेल पारी फिनिश करते हुए टीम को 200 रन तक पहुंचाया.

धोनी पुराना रंग आया नजर

साल 2011 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ छक्का के मैच को खत्म किया था वो जब तक क्रिकेट का अस्तित्व रहेगा याद रखा जाएगा. पंजाब किंग्स के खिलाफ धोनी ने 12 साल बाद कुछ ऐसा ही नजारा फैंस के लिए वापस को जिंदा कर दिया. आखिरी दो गेंद पर लगातार छक्के लगाकर स्कोर 200 रन तक पहुंचाया.

Last over of the innings.@msdhoni on strike 💛, you know the rest 😎💥#TATAIPL | #CSKvPBKS pic.twitter.com/xedD3LggIp

— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2023