नसीम शाह के पास खुद का बैट नहीं! उधार के बल्ले से जड़े छक्के और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया, VIDEO

दुबई. नसीम शाह (Naseem Shah) ने 20वें ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया है. लेकिन उन्होंने ये छक्के अपने बैट से नहीं बल्कि उधार लिए बल्ले से मारे. अफगानिस्तान के खिलाफ (AFG vs PAK) पाकिस्तान को अंतिम ओवर में जीत के लिए 11 रन बनाने थे और सिर्फ एक विकेट शेष था. टूर्नामेंट की बात करें तो (Asia Cup 2022) फाइनल की 2 टीमें तय हो गई हैं. 11 सितंबर को खिताबी मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. मैच में अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर सिर्फ 129 रन बनाए थे. लेकिन उसके गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को आसानी ने रन नहीं बनाने दिए.

20वां ओवर 21 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारुखी ने डाला. उनकी पहली दोनों गेंद फुलटॉस रहीं और इस पर नसीम शाह ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई. वे 4 गेंद पर 14 रन बनाकर नाबाद रहे. यह टीम की सुपर-4 में लगातार दूसरी जीत है. इससे पहले उसने भारत को 5 विकेट से हराया था. वहीं श्रीलंका भी 2 मैच जीत चुकी है. उसने भी पहले अफगानिस्तान और फिर टीम इंडिया के खिलाफ जीत हासिल की थी.

🗣️ Belief in his batting ability and exchanging the bat with @MHasnainPak – @iNaseemShah reflects on his match-winning sixes ✨#AsiaCup2022 | #AFGvPAK pic.twitter.com/sxuxu1359u

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 7, 2022