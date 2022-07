पाकिस्तानी युवा क्रिकेटर ने राहुल द्रविड़ की कैसे दिलाई याद... खाता खोलने के बाद बल्ले को हवा में क्यों लहराया? देखें VIDEO

नई दिल्ली. कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) की शानदार शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका (Sri Lanka vs Pakistan 1st Test) के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 218 रन बनाए. टॉप ऑर्डर और मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बाद बाबर ने एक छोर संभाले रखा. भला हो, निचले क्रम के बल्लेबाजों का जिन्होंने बाबर के साथ छोटी लेकिन उपयोगी साझेदारी कर ना केवल अपने कप्तान का शतक पूरा कराया बल्कि टीम को सम्मानजनक स्कोर तक भी पहुंचाया. निचले क्रम के बल्लेबाजों में नसीम शाह (Naseem Shah) ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान टीम इंडिया के वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की याद दिला दी.

नसीम 42 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबार लौटे. साल 2008 में भी राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में अपना खाता खोलने के लिए जरूरत से ज्यादा गेंदें खेली थी. द्रविड़ ने तब 40 गेंदों का सामना करने के बाद सिंगल के साथ अपना खाता खोला था. इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शक काफी खुश नजर आए. द्रविड़ ने भी बल्ले को उठाकर खुशी मनाई थी.

नसीम शाह ने 39वीं गेंद पर खोला खाता

नसीम शाह ने गॉल टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविवार को द्रविड़ की तरह ही किया. नसीम पाकिस्तान की ओर से आखिरी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे. तब बाबर आजम दूसरे छोर पर मौजूद थे. नसीम ने अपना खाता 39 गेंदों पर चौके के साथ खोला. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज कसुन रजिता की गेंद नसीम के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चार रन के लिए बाउंड्री पार कर गई. इसके बाद नसीम ने हसंते हुए तेजी से बल्ले को हवा में लहराया. नसीम की इस हरकत को देखकर अंपायर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके.

