Video: रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचे वनडे में राहुल द्रविड़ और राठौर की भी सांसें फूलीं, जीत के बाद ऐसा था रिएक्शन

नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बीते शुक्रवार को त्रिनिदाद स्थित क्वींस पार्क मैदान में खेला गया. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम को तीन रनों से रोमांचक जीत नसीब हुई. मैच के दौरान खिलाड़ियों के साथ-साथ वहां मौजूदा सभी दर्शकों की भी सांसें उपर निचे होती रहीं. हो भी क्यों नहीं. मैच के दौरान मुकाबला कभी ब्लू आर्मी के खेमे में तो कभी कैरेबियन खेमे में जाती हुई प्रतीत हुई. लेकिन जब मैच समाप्त हुआ तो आखिरकार जीत का तिलक भारतीय खिलाड़ियों के माथे पर लगा.

बीसीसीआई ने मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में अक्सर शांतचित्त रहने वाले भारतीय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भी मुश्किल भरे पलों में विचलित नजर आए. यही नहीं इनके पास बैठे बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर (Vikram Rathour) भी अंतिम पलों में थोड़ा विचलित नजर आए. हालांकि मैच जितने के बाद द्रविड़ और राठौर के चेहरे पर एक अलग ही तरह की असीम शांति देखी गई.

No shortage of action & emotions! 🔥 👌

🎥 Scenes as #TeamIndia seal a thrilling win in the first #WIvIND ODI in Trinidad 🔽 pic.twitter.com/rkpiPi3yOQ

— BCCI (@BCCI) July 23, 2022