VIDEO: नसीम शाह ने सवाल पर टोका तो पत्रकार ने पार कर दी हद, बोले- जब आप पैदा नहीं हुए तब...

नई दिल्ली: इंग्लैंड की टीम अभी पाकिस्तान दौरे पर है. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट रावलपिंडी के मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धोया. हालांकि, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) ने 3 विकेट लिए. उन्होंने 24 ओवर में कुल 140 रन दिए. मैच के बाद नसीम शाह प्रेस कांफ्रेंस में पहुंचे जहां एक पत्रकार के सवाल का नसीम ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि वहा मौजूद सभी लोग हंसने लगे. उसके बाद पत्रकार ने नसीम शाह को करारा जवाब दे दिया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पिच की स्थिति के बारे में जानने के लिए नसीम शाह से सवाल किए.

पत्रकार: नसीम शाह साहब एक ऐसी ही पिच फैसलाबाद में थी तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज डेनिस लिली ने बॉलिंग करते वक्त कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे इस विकेट पर दफन किया जाए..तो क्या आप समझते हैं कि ये एक ऐसा विकेट है?

नसीम: (पत्रकार को बीच में रोकते हुए) सर आप मुझे भी मारने के चक्कर में हैं (सर, आप क्यों चाहते हैं कि मैं भी मर जाऊं)

पत्रकार: अल्लाह ना करे (भगवान न करे)

VIDEO: विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले हेयरस्टाइल में किया बदलाव, आपने देखा क्या?

हालांकि यह कहने के बाद पत्रकार नसीम शाह के साथ बदसलूकी से पेश आए.

उन्होंने कहा,” नसीम आप मेरी बात सुने. आप मेरी सलवार कमीज देखकर ये न समझे की मैं नया आया हूं. मुझे सवाल पूछने दे.. ये क्या तरीका है. जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से मैं स्पोर्ट जर्नलिज्म कर रहा हूं”.

नसीम: सॉरी सर.. आप पूछिए.

Naseem was so so respectful for this, what is wrong with our journalists??? such a king move Naseem that’s why you keep winnings hearts #PAKvENG pic.twitter.com/GcCuAApJUo

— dumbshack (@shaikhsuhaina11) December 2, 2022