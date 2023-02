VIDEO: जनवरी में कोच की बेटी से गुपचुप निकाह, फरवरी में पाकिस्तानी गेंदबाज निकला बारात लेकर, वीडियो वायरल

नई दिल्ली. क्रिकेट जगत में इस वक्त शादी का माहौल चल रहा है. भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल केएल राहुल और ऑलराउंडर अक्षर पटेल शादी के बंधन में बंधे तो कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी निकाह किया. तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने पूर्व पाक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी से जीने मरने की कसमें खाईं. पाकिस्तान टीम के स्टार शादाब खान ने पिछले महीने ही अपने टीम के कोच रह चुके सकलैन मुश्ताक की बेटी से निकाह किया था. अब उनका ताजा बारात लेकर जाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शादियों का सीजन चल रहा है. पिछले महीने कुछ शादियां हुई जिसमें सादगी से अपने निकाह की जानकारी देने वाले टीम के स्पिन ऑलराउंडर शादाब खान भी शामिल थे. उन्होंने 23 जनवरी को एक ट्वीट करते हुए बताया था कि मेरा निकाह हो गया है और अब मैं अपने मेंटोर सकलैन मुश्ताक के परिवार का हिस्सा हूं. शादाब ने साफ तौर से लिखा था कि वो अपनी निजी लाइफ को क्रिकेट के चकाचौध से दूर रखना चाहते हैं तो लिहाजा उनकी पत्नी को भी दूर रहने दिया जाए.

Shadab Khan at his Mahendi event last night #PakistanCricket #ShadabKhanpic.twitter.com/JQ46N0RQry

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) February 9, 2023