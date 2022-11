VIDEO: हारिस रऊफ का घर लौटने पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत

नई दिल्ली: पाकिस्तान का टी20 विश्व कप 2022 (T20 World Cup 2022) में शानदार सफर रहा. ग्रीन टीम फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन ट्रॉफी पर कब्जा जमाने में नाकामयाब रही. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) का टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन रहा, और उन्होंने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. उन्होंने फाइनल मुकाबले में भी इंग्लैंड को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था. विश्व कप की समाप्ति के बाद जब वह अपने घर लौटे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया.

क्रिकेट पाकिस्तान ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें विश्व कप के बाद रऊफ अपने घर लौटे हैं. यहां उनके दोस्तों और घरवालों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया. वीडियो में लोग रऊफ पर फूल बरसा रहे हैं और गले मिलकर बधाई दे रहे हैं.

Haris Rauf receives hero welcome from family members and friends on his return to home from Australia 😍#PakistanCricket #T20WorldCup pic.twitter.com/M35KbeVPJr

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) November 16, 2022