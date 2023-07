नई दिल्ली. क्रिकेट के चाहने वालों की पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है. इस खेल का जुनून कुछ ऐसा है कि बिना हाथ और बिना पैरों के भी लोग मैदान में इसे खेलते नजर आ जाते हैं. अभी कुछ दिन पहले भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मुनफ पटेल ने बिना हाथों के एक शख्स के गेंदबाजी का वीडियो शेयर किया था और अब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने ऐसा ही मिलता जुलता वीडियो साझा किया.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है. दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली बारिश के दौरान मैदान पर बिछी कवर्स पर मस्ती करते नजर आए. उनका वीडियो तो जमकर वायरल हो गया साथ ही एक वीडियो जो उन्होंने शेयर किया था वो भी वायरल हो रहा है. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने एक लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. दोनों पैर खराब होने के बाद भी गेंदबाजों की पिटाई करता लड़का सबका ध्यान खींच रहा है.

Perfect example of the saying app ne himmat nahi haar ne! Proud of this batsman for the dedication he has shown 👏🏼 pic.twitter.com/j3fpwnXg2C

— Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) July 25, 2023