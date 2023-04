नई दिल्‍ली. न्‍यूजीलैंड ने पाकिस्‍तान को तीसरे टी20 में 4 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में वापसी की. शुरुआती 2 मुकाबले पाकिस्‍तान ने जीते थे. सीरीज का चौथा मैच 20 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा. इस बीच, पाकिस्‍तान टीम के सलाहकार निदेशक मिकी आर्थर पाकिस्‍तान पहुंच गए हैं. उन्‍होंने इस्‍लामाबाद में खिलाड़ियों से मुलाकात की. मिकी आर्थर पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी से भी मिलेंगे.

मिकी आर्थर तीन दिन के दौर पर पाकिस्‍तान आए हैं. वह 20 अप्रैल तक टीम के साथ रहेंगे. पाकिस्‍तान मीडिया के मुताबिक, मिकी ने कप्‍तान बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और इमाद वसीम के साथ लंबी बातचीत की. उन्‍होंने टीम की प्रेक्टिस भी देखी. मिकी आर्थर ने युवा बल्‍लेबाज सईम अयूब को करीब से परखा और उनके शॉट्स की तारीफ की. 2016 से 2019 तक मिकी आर्थर पाकिस्‍तान टीम के हेड कोच थे. 2017 में उनकी मौजूदगी में पाकिस्‍तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी दोबारा मिकी आर्थर को हेड कोच बनाना चाहते थे. मिकी मौजूदा वक्‍त में इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर को कोचिंग दे रहे है लिहाजा, उन्‍होंने पीसीबी का ऑफर ठुकरा दिया. हालांकि, वह पाकिस्‍तान टीम के सलाहकार निदेशक बनने को राजी हो गए.

