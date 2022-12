VIDEO: 40 साल की उम्र में एंडरसन ने पाकिस्तानी स्टार को डाली ऐसी बॉल, बार-बार देखने को होंगे मजबूर

नई दिल्ली. पाकिस्तान के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का जलवा बरकरार है. 40 साल की उम्र में भी वो किसी युवा की तरह ही विकेट चटका रहे हैं. रावलपिंडी टेस्ट में धमाल मचाने वाले एंडरसन ने मुल्तान टेस्ट की दूसरी पारी में एक ऐसी बॉल डाली जिसे देखने के बाद आप उसे दोबारा जरूर देखेंगे. मोहम्मद रिजवान को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर वापस जाने पर मजबूर किया.

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की दूसरा मुकाबला मुल्तान में खेला जा रहा है. पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच में 800 से ज्यादा रन बनाने के बाद हार का सामना करना पड़ा था. सीरीज में पिछड़ने के बाद मुल्तान में खेले जा रहे टेस्ट मैच में टीम दूसरी पारी में संघर्ष करती नजर आ रही है. पहली पारी में 281 रन पर ढेर होने के बाद इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को 202 रन पर ऑलआउट कर दिया था. दूसरी पारी में 275 रन बनाकर वो मेजबान के सामने 355 रन का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई.

